Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич поделился своими рассуждениями относительно успехов своих подопечных во время сборов. Напомним, что «Балтика» в контрольном матче против «Динамо» смогла разгромить москвичей со счетом 3:0. По словам Игнашевича, на данный момент не имеет смысла говорить о трансформации команды, так как результаты товарищеских противостояний никак не влияют на игры в сезоне.
«Откровенно говоря, я предпочел бы семь матчей проиграть на сборах, но официальные игры выигрывать. В чемпионате будет всё по?другому, поэтому не стоит обращаться внимание на то, что происходит в тренировках», - передает слова Игнашевича «Матч ТВ».
Игнашевич: лучше семь поражений на сборах, но победить в официальной игре
Наставник «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о результатах своих подопечных на сборах.
Фото: ФК "Балтика"