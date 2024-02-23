Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился своими рассуждениями относительно контрольного матча своих подопечных против «Балтики». По словам Лички, соперники воспользовались замешательством игроков «бело-голубых», которые часто пасовали назад, в свою очередь калининградцы включились в агрессивный прессинг и смогли реализовать возможности для взятия ворот.
«Первый тайм у нас не получился вообще, потому что не хватало агрессии, интенсивности», - передает слова Лички «Матч ТВ».
Напомним, что в рамках товарищеского матча «Балтика» разгромила «Динамо» со счетом 3:0, все голы были забиты в первом тайме.
Личка – о поражении "Динамо" от "Балтики": нам не хватило агрессии и интенсивности
Наставник «Динамо» Марцел Личка рассказал о том, чего не хватило его команде для более успешного выступления против «Балтики».
Фото: ФК "Динамо"