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Личка – о поражении "Динамо" от "Балтики": нам не хватило агрессии и интенсивности

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Наставник «Динамо» Марцел Личка рассказал о том, чего не хватило его команде для более успешного выступления против «Балтики».
Фото: ФК "Динамо"
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился своими рассуждениями относительно контрольного матча своих подопечных против «Балтики». По словам Лички, соперники воспользовались замешательством игроков «бело-голубых», которые часто пасовали назад, в свою очередь калининградцы включились в агрессивный прессинг и смогли реализовать возможности для взятия ворот.

«Первый тайм у нас не получился вообще, потому что не хватало агрессии, интенсивности», - передает слова Лички «Матч ТВ».

Напомним, что в рамках товарищеского матча «Балтика» разгромила «Динамо» со счетом 3:0, все голы были забиты в первом тайме.

Личка Динамо Балтика
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