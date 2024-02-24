"Не уверен, что сам Джикия захочет остаться в "Спартаке" после всей этой истории с Абаскалем. Георгий — неплохой защитник. Думаю, в нем будут заинтересованы почти все клубы РПЛ. Почему Джикия, например, не может оказаться в "Зените"? Это вполне возможно. Бакаев же переходил недавно из "Спартака" в "Зенит", а он вообще воспитанник", - приводит слова Мостового "РБ Спорт".
В текущем сезоне Георгий Джикия провел за "Спартак" 9 матчей, проведя на поле в сумме 706 минут. Российский защитник проиграл конкуренцию за место в стартовом составе новичку клуба Срджану Бабичу. Контракт Георгия с московским клубом истекает по окончании текущего сезона, ранее агент Джикии заявил, что его клиент не будет продлевать трудовое соглашение, если главным тренером "красно-белых" останется Гильермо Абаскаль. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 30-летнего центрального защитника в пять миллионов евро.
Мостовой - о Джикии: почему он, например, не может оказаться в "Зените"? Это вполне возможно
Экс-игрок сборной России порассуждал о будущем защитника "Спартака" Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"