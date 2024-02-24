– В России сегодня тенденция на воспитание молодых футболистов и их продажу, то есть бизнес. Понимаю: зачем клубам приглашать взрослого и опытного игрока, который через год-два закончит карьеру?
Отметим, что этой зимой Денис Глушаков, которому 37 лет, отправился на сборы с “Ростовом”. С южанами российский ветеран провел два этапа подготовки к возобновлению сезона. Однако после второго сбора Глушаков покинул расположение команды. “Ростов” решил не подписывать полузащитника.
Напомним, сейчас Денис пребывает в статусе свободного агента.
Источник: “Матч ТВ”
Глушаков – о сложностях поиска команды: зачем клубам игрок, который через год-два закончит?
Популярный российский футболист Денис Глушаков рассказал, почему ему непросто найти новый клуб.
Фото: ФК "Ростов"