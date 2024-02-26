"Локомотив" по итогам перерыва должен стать сильнее. Трансферы хорошие, результат должен быть. Всё на это заточено. Конечно, по сборам судить невозможно. Это товарищеские игры с непонятными соперниками. И настрой у всех разный. Будем судить по первым турам после возобновления. Думаю, у "Локомотива" сразу должен появиться рисунок игры", - сказал Булыкин.
Перед стартом весенней части сезона "Локомотив" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе "железнодорожников" 31 очко в 18-ти матчах. Отставание от возглавляющего чемпионскую гонку "Краснодара" составляет 7 очков.
В зимнее трансферное окно состав команды пополнили центральный защитник Жерзино Ньямси из "Страсбура" и форвард Саид Хамулич из "Тулузы". Сезон возобновится для "Локомотива" 2-го марта. В рамках 19-го тура "железнодорожники" сыграют в дерби с "Динамо".
Источник: "Евро-футбол"
Булыкин: "Локомотив" должен стать сильнее по итогам перерыва
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин оценил перспективы "Локомотива" в весенней части сезона.
Фото: официальный сайт "Локомотива"