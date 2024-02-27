"Налог на легионеров — это отлично. Если эти бабки будут идти на развитие детско-юношеского спорта — великолепно. А если еще и манеж построят — чудесно", - цитирует Быстрова Sport24.
Напомним, ранее в РФС заявили о том, что в течение полугода в РПЛ будет рассмотрен вопрос о возможном введении налога на легионеров.
"Краснодар" ушел на зимнюю паузу в текущем сезоне РПЛ лидером турнирной таблицы. "Быки" в 18 первых турах набрали 38 очков и опережают "Зенит", идущий на второй строчке, на два балла. Третье место на данный момент занимает московское "Динамо". Напомним, чемпионат России возобновится в пятницу, 1 марта, матчем "Ростов" - "Крылья Советов".
Быстров - о налоге на легионеров: это отлично. Если эти бабки пойдут на развитие детско-юношеского спорта — великолепно
Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал возможное введение в РПЛ налога на легионеров.
Фото: "Матч ТВ"