"Спартак" — малопрогнозируемая команда. Они могут блеснуть в игре с "Зенитом" и провалиться с соперником ниже классом. В любом случае "Зенит" сейчас выглядит фаворитом. Они будут максимально собранными", - приводит слова Непомнящего "РБ Спорт".
Матч "Спартака" и "Зенита" в 19-ом туре состоится 2-го марта на стадионе в Петербурге. В первом круге команда Сергея Семака одержала победу над московским клубом со счетом 3:1. После 18-ти сыгранных туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России и отстают от "Краснодара" на восемь очков. "Сине-бело-голубые" располагаются на втором месте с отставанием от лидера в два очка.
Непомнящий: "Зенит" сейчас выглядит фаворитом в матче со "Спартаком", они будут максимально собранными
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