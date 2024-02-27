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Личка оценил зимние сборы "Динамо" на "четыре с плюсом"

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Главный тренер "Динамо" Марцел Личка оценил зимние сборы команды.
Фото: ФК "Динамо"
"Рад, что сборы закончились, они были очень длинными. Общую оценку поставлю "четыре" или "четыре с плюсом". Игры хорошо получались", - цитирует Личку "Матч ТВ".

"Динамо" на зимних сборах одержало семь побед, дважды сыграло вничью и уступило "Балтике". После 18-ти сыгранных туров команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на шесть очков. После зимней паузы московский клуб сыграет с "Локомотивом" в рамках 19-го тура РПЛ.

Динамо Личка
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