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Келлвен - о Федотове: тренер для нас как батя, как отец - он постоянно шутит, в хорошем смысле прикалывается

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Защитник ЦСКА Келлвен высказался о Владимире Федотове.
Фото: ПФК ЦСКА
"Он очень хороший тренер. Мы не говорим с ним на одном языке, но у нас есть переводчики Максим и Влад, они всегда рядом. Тренер для нас как батя, как отец. Он постоянно шутит, в хорошем смысле прикалывается. Дает очень много подсказок и постоянно держит руку на пульсе", - цитирует Келлвена "РБ Спорт".

Келлвен перешел в ЦСКА из бразильского "Атлетико Паранаэнсе" за 4,5 миллионов евро. В текущем сезоне защитник провел за московский клуб 16 матчей и отметился одним забитым голом и 4-мя результативными передачами. После 18-ти сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает восьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков. После зимней паузы "армейцы" сыграют с "Оренбургом" в рамках 19-го тура РПЛ. ЦСКА сыграл вничью с "Ростовом" 1:1 в первом матче плей-офф Кубка России.

ЦСКА Келлвен Федотов
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