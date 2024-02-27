"Он очень хороший тренер. Мы не говорим с ним на одном языке, но у нас есть переводчики Максим и Влад, они всегда рядом. Тренер для нас как батя, как отец. Он постоянно шутит, в хорошем смысле прикалывается. Дает очень много подсказок и постоянно держит руку на пульсе", - цитирует Келлвена "РБ Спорт".
Келлвен перешел в ЦСКА из бразильского "Атлетико Паранаэнсе" за 4,5 миллионов евро. В текущем сезоне защитник провел за московский клуб 16 матчей и отметился одним забитым голом и 4-мя результативными передачами. После 18-ти сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает восьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков. После зимней паузы "армейцы" сыграют с "Оренбургом" в рамках 19-го тура РПЛ. ЦСКА сыграл вничью с "Ростовом" 1:1 в первом матче плей-офф Кубка России.
Келлвен - о Федотове: тренер для нас как батя, как отец - он постоянно шутит, в хорошем смысле прикалывается
Защитник ЦСКА Келлвен высказался о Владимире Федотове.
Фото: ПФК ЦСКА