- "Зенит" проделал очень качественную работу на трансферном рынке, приобрёл отличных футболистов. Это было видно в товарищеских матчах команды на сборах. О "Спартаке" сказать что-то сложно. В этом случае не произошло никаких кардинальных изменений в команде. На мой взгляд, "Зенит" сейчас гораздо предпочтительнее хотя бы по подбору игроков, - передаёт слова Радченко "Чемпионат".
2 марта в 19:30 по московскому времени на петербургской "Газпром Арене" состоится матч 19 тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Спартак", которым оба клуба откроют для себя весеннюю часть текущего сезона.
Сине-бело-голубые и красно-белые составили топ-2 клубов РПЛ по величине затрат в зимнее трансферное окно. "Зенит" затратил около 30 миллионов евро на подписание четырёх новичков, трое из которых выступали за бразильские клубы. "Спартак" приобрёл за 13 миллионов евро одного новичка - 21-летнего нападающего Манфреда Угальде.
Радченко: "Зенит" предпочтительнее "Спартака" хотя бы по подбору игроков
Экс-нападающий "Зенита" Дмитрий Радченко высказал мнение о предстоящем матче сине-бело-голубых с московским "Спартаком" в 19 туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"