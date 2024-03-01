Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась комментарием относительно задержания полицией ОАЭ нападающего «красно-белых» Квинси Промеса в аэропорту Дубая.
По словам Салиховой, у нее сложилось ощущение, что менеджеры расценивали ситуацию с вывозом Промеса из страны на уровне компьютерной игры. Поэтому, как говорит Салихова, для них стало неожиданностью живая реакция.
«У кого хватило ума вывозить Промеса из России на сборы? Кто из двух спортивных директоров «Спартака» принимал это решение и понесёт ответственность?» - передает слова Салиховой «Чемпионат».
Зарема Салихова: у кого хватило ума вывозить Промеса из России на сборы?
Жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о задержании форварда «красно-белых» Квинси Промеса в ОАЭ.
Фото: Global Look Press