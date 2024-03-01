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Игнатов: считаю, что нынешнему составу "Спартака" по силам противостоять бразильцам из "Зенита"

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Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов высказался о предстоящем матче с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"
"Я считаю, что нынешнему составу "Спартака" по силам противостоять бразильцам из "Зенита". Уверен, что главное — подготовка. У нас с ними первый матч, если мы будем верны себе — победим. Мы играли против "Наполи", нам шанса никто не давал, а мы выиграли. Важно, что у тебя в голове и как ты подойдёшь к матчу, вот и всё", - цитирует Игнатова "Матч ТВ".

"Спартак" сыграет с "Зенитом" 2-го марта в рамках 19-го тура РПЛ. После 18-ти сыгранных туров московский клуб занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на восемь очков, петербургский клуб располагается на второй строчке с отставанием от лидера в два очка. Команда Сергея Семака одержала победу над подопечными Гильермо Абаскаля в первом круге чемпионата России со счетом 3:1. В текущем сезоне Игнатов провел за "красно-белых" 21 матч и записал на свой счет 3 забитых мяча и 4 голевые передачи. В зимнее трансферное окно петербургский клуб приобрел трех бразильцев: центрального защитника Нино, вингера Педро и нападающего Артура. К "Спартаку" присоединился форвард Манфред Угальде.

Спартак Зенит Игнатов
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