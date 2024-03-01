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Нагорных: до конца сезона определимся с контрактами Миранчука и Жемалетдинова

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Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных высказался об истекающих контрактах Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Клуб в постоянном диалоге с ребятами. На сегодня такая договоренность: готовимся ко второй части сезона, играем, смотрим и обсуждаем. Напряжения нет. Мы заинтересованы в том, чтобы ребята продолжили карьеру в "Локомотив". Думаю, до конца сезона мы определимся", - цитирует Нагорных "СЭ".

В текущем сезоне Антон Миранчук провел за "Локомотив" 24 встречи и записал на свой счет 4 забитых мяча и 5 результативных передач. Рифат Жемалетдинов принял участие в 13-ти матчах, забил 3 гола и отдал одну голевую передачу. Контракты обоих игроков с клубом истекают по окончании текущего сезона. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на семь очков.

Нагорных Локомотив Миранчук Ан Жемалетдинов
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