"Конечно, потеря Промеса перед игрой скажется на "Спартаке", но они проиграют "Зениту" и с ним, и без него. Я не в курсе всех деталей уголовного дела, но считаю, что преступник должен нести ответственность за свои поступки. Думаю, "Спартак" был готов к тому, что рано или поздно Промеса могут посадить в тюрьму", - приводит слова Петржелы "РБ Спорт".
Напомним, что вчера, 29-го февраля нападающий "Спартака" Квинси Промес был задержан в аэропорту ОАЭ при вылетел с командой в Россию. Стало известно, что игрок попал в ДТП и скрылся с места преступления, ранее суд Амстердама приговорил Квинси к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. Промес объявлен в международный розыск. "Спартак" сыграет с "Зенитом" 2-го марта в рамках 19-го тура РПЛ на "Газпром Арене".
Петржела: "Спартак" проиграет "Зениту" и с Промесом, и без него
Фото: ФК "Спартак"