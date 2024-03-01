Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ростов
19:00
Крылья СоветовНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сельта
23:00
АльмерияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лацио
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
22:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монако
23:00
ПСЖНе начат

Петржела: "Спартак" проиграет "Зениту" и с Промесом, и без него

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился мнением о предстоящем матче "Зенита" и "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Конечно, потеря Промеса перед игрой скажется на "Спартаке", но они проиграют "Зениту" и с ним, и без него. Я не в курсе всех деталей уголовного дела, но считаю, что преступник должен нести ответственность за свои поступки. Думаю, "Спартак" был готов к тому, что рано или поздно Промеса могут посадить в тюрьму", - приводит слова Петржелы "РБ Спорт".

Напомним, что вчера, 29-го февраля нападающий "Спартака" Квинси Промес был задержан в аэропорту ОАЭ при вылетел с командой в Россию. Стало известно, что игрок попал в ДТП и скрылся с места преступления, ранее суд Амстердама приговорил Квинси к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. Промес объявлен в международный розыск. "Спартак" сыграет с "Зенитом" 2-го марта в рамках 19-го тура РПЛ на "Газпром Арене".

Зенит Петржела Спартак Промес
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится