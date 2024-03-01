"Доволен ли зимней трансферной кампанией? По большому счёту — да. Мы укрепили нашу обойму, усилили некоторые позиции, которые того требовали. Так что у нас получилась нормальная трансферная кампания со знаком плюс. Ждём возобновления чемпионата, хорошей качественной игры со стороны нашей команды", - цитирует Семака "Матч ТВ".
В зимнее трансферное окно "Зенит" приобрел Нино из "Флуминенсе" за пять милилонов евро, Арутра из "Палмейраса" за 15 миллионов, Педро из "Коринтианса" за 9 миллионов и Ахметова из "Краснодара" за 850 тысяч. После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка. Завтра, 2-го марта петербургский клуб сыграет со "Спартаком" в рамках 19-го тура РПЛ на "Газпром Арене".
Семак: у нас получилась нормальная трансферная кампания со знаком плюс
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о трансферной компании клуба.
Фото: ФК "Зенит"