- Мы не были против, чтобы "Локомотив" осуществил трансфер Сулейманова уже сейчас, не дожидаясь окончания аренды. Понимали, что Тимур останется в "Локомотиве". Желаем ему здоровья и развития. Сулейманов вернулся в свой футбольный альма-матер. Надеемся, в карьере Тимура будет только дорога наверх.
Сегодня, 1 марта, московский "Локомотив" официально объявил о досрочном выкупе прав на 23-летнего нападающего "Пари НН" Тимура Сулейманова. Напомним, форвард провел первую часть текущего сезона в столичном клубе на правах аренды.
За "железнодорожников", воспитанником академии которых он является, Сулейманов принял участие в 15 матчах, провел на поле суммарно 403 минуты, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.
Источник: Sport24
Гендиректор "Пари НН": понимали, что Сулейманов останется в "Локомотиве". Он вернулся в свой футбольный альма-матер
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал трансфер в "Локомотив" форварда Тимура Сулейманова.
Фото: РИА Новости