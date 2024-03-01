Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ростов
2 - 0 2 0
Крылья СоветовЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сельта
23:00
АльмерияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лацио
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
22:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монако
23:00
ПСЖНе начат

Гендиректор "Пари НН": понимали, что Сулейманов останется в "Локомотиве". Он вернулся в свой футбольный альма-матер

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал трансфер в "Локомотив" форварда Тимура Сулейманова.
Фото: РИА Новости
- Мы не были против, чтобы "Локомотив" осуществил трансфер Сулейманова уже сейчас, не дожидаясь окончания аренды. Понимали, что Тимур останется в "Локомотиве". Желаем ему здоровья и развития. Сулейманов вернулся в свой футбольный альма-матер. Надеемся, в карьере Тимура будет только дорога наверх.

Сегодня, 1 марта, московский "Локомотив" официально объявил о досрочном выкупе прав на 23-летнего нападающего "Пари НН" Тимура Сулейманова. Напомним, форвард провел первую часть текущего сезона в столичном клубе на правах аренды.

За "железнодорожников", воспитанником академии которых он является, Сулейманов принял участие в 15 матчах, провел на поле суммарно 403 минуты, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.

Источник: Sport24

Сулейманов Локомотив Мелик-Гусейнов Нижний Новгород Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится