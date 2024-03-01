"Не могу сказать, что всем доволен, но многим доволен. Самое главное, что выиграли и сыграли на ноль. Отстояли ворота. Больше доволен, чем недоволен. Понятно, что есть моменты, которые надо улучшать", - цитирует Карпина "Матч ТВ".
В пятницу, 1 марта, матчем "Ростов" - "Крылья Советов" возобновился сезон 2023/2024 российской Премьер-лиги. Победу в игре 19-го тура чемпионата России праздновали ростовчане (2:0). Забитые мячи на свой счет записали форвард Егор Голенков и полузащитник Иван Комаров. Подопечные Валерия Карпина набрали 24 очка и занимают на данный момент 10-е место в турнирной таблице.
Карпин: не могу сказать, что всем доволен, но многим доволен. Есть моменты, которые надо улучшать
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над "Крыльями Советов" в матче 19-го тура РПЛ (2:0).
Фото: ФК "Ростов"