— Перед началом чемпионата мира меня назначили вице-капитаном команды, но вы же понимаете, что Черчесов не просто так меня не вызвал. Его попросили меня не вызывать, так как были закулисные игры, связанные с моим контрактом в “Спартаке”.
Чемпионат мира по футболу-2018 прошел в России. На тот момент времени главным тренером нашей национальной команды был Станислав Черчесов. Под его руководством российская дружина добралась до стадии четвертьфинала. Полузащитник Денис Глушаков не попал в заявку коллектива Черчесова на мундиаль 6-летней давности.
Напомним, в составе национальной команды России Денис Глушаков провел 57 матчей. Он забил пять голов.
Источник: “РБ Спорт”
Глушаков: Черчесов не просто так меня не вызвал на ЧМ-2018
Полузащитник “Урарту” Денис Глушаков высказался о непопадании в состав сборной России на ЧМ-2018.
Фото: "Матч ТВ"