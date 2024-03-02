— Есть обида у некоторых людей. Они не хотят, чтобы я играл в футбол на высоком уровне, делают все, чтобы меня не допускали в РПЛ уже шесть лет. Кто-то затаил на меня обиду.
В феврале стало известно о том, что 37-летний Денис Глушаков перешел в “Урарту”. К клубу из чемпионата Армении российский футболист присоединился на правах свободного агента. Отметим, что Глушаков в ходе зимних сборов тренировался вместе с “Ростовом”.
Напомним, последним клубом Глушакова в Российской Премьер-Лиге был нижегородский “Пари НН”.
Источник: “РБ Спорт”
Глушаков: некоторые люди не хотят, чтобы я играл в футбол на высоком уровне
Футболист “Урарту” Денис Глушаков заявил, что некоторые люди пытаются испортить его карьеру.
Фото: личный архив Дениса Глушакова