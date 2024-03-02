"Физически тут сложнее. Здесь больше силы и мощи. В Бразилии такого нет. Физически я чувствую себя хорошо. Все же я играл в Бразилии в конце февраля. У нас это было начало сезона. Я хорошо себя чувствую", - цитирует Са источник.
Бразильский вингер Виктор Са перебрался в "Краснодар" из "Ботафого" в последние дни трансферного окна. Матч против "Рубина" стал для Са первым официальным в футболке "горожан". Виктор Са вышел на поле с первых минут и отыграл все 90 минут.
По итогам 19-ти матчей в активе "Краснодара" 39 очков. "Быки" возглавляют турнирную таблицу, опережая действующего чемпиона, "Зенит", на 3 очка.
Источник: "Матч ТВ"
Новичок "Краснодара" Са: физически в России сложнее, чем в Бразилии
Новобранец "Краснодара" Виктор Са поделился впечатлениями от дебютного матча в составе "горожан" в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"