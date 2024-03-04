Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
1 - 1 1 1
ФакелЗавершен
Динамо
2 - 1 2 1
ЛокомотивЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
СочиЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Волгарь
1 - 1 1 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Акрон
0 - 2 0 2
РодинаЗавершен
Арсенал Тула
2 - 0 2 0
ЧерноморецЗавершен
Нефтехимик
3 - 0 3 0
АланияЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бёрнли
0 - 2 0 2
БорнмутЗавершен
Манчестер Сити
3 - 1 3 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
5 - 1 5 1
ГранадаЗавершен
Атлетико
2 - 1 2 1
БетисЗавершен
Мальорка
1 - 0 1 0
ЖиронаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
1 - 0 1 0
СассуолоЗавершен
Фрозиноне
1 - 1 1 1
ЛеччеЗавершен
Эмполи
0 - 1 0 1
КальяриЗавершен
Аталанта
1 - 2 1 2
БолоньяЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кёльн
0 - 2 0 2
БайерЗавершен
Хоффенхайм
2 - 1 2 1
ВердерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тулуза
2 - 1 2 1
НиццаЗавершен
Монпелье
2 - 2 2 2
СтрасбургЗавершен
Брест
1 - 0 1 0
ГаврЗавершен
Нант
0 - 2 0 2
МетцЗавершен
Ренн
1 - 2 1 2
ЛорьянЗавершен

Ньямси: "Локомотив" - более крупный клуб с богатой историей, со "Страсбуром" сравнивать сложно

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Локомотива" Жерзино Ньямси поделился впечатлениями от первых недель в клубе.
Фото: "Чемпионат"
"Со "Страсбургом" сложно сравнивать. "Локомотив" - клуб намного более крупный, с более богатой историей. Да и сами чемпионаты отличаются, и футбол по стилю тоже другой. Отличие только в том, что "Локомотив" ставит перед собой высокие задачи. И мне это нравится", - поделился Ньямси.

27-летний центральный защитник Жерзино Ньямси перебрался в "Локомотив" из французского "Страсбура" за 3.5 миллиона евро. "Локомотив" стал первым иностранным клубом в карьере Ньямси. Ранее защитник выступал исключительно во Франции. В матче 19-го тура против московского "Динамо" Ньямси дебютировал в составе "Железнодорожников". Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "Динамо".

Источник: "Евро-футбол"

Ньямси Локомотив Страсбур
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится