"Со "Страсбургом" сложно сравнивать. "Локомотив" - клуб намного более крупный, с более богатой историей. Да и сами чемпионаты отличаются, и футбол по стилю тоже другой. Отличие только в том, что "Локомотив" ставит перед собой высокие задачи. И мне это нравится", - поделился Ньямси.
27-летний центральный защитник Жерзино Ньямси перебрался в "Локомотив" из французского "Страсбура" за 3.5 миллиона евро. "Локомотив" стал первым иностранным клубом в карьере Ньямси. Ранее защитник выступал исключительно во Франции. В матче 19-го тура против московского "Динамо" Ньямси дебютировал в составе "Железнодорожников". Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "Динамо".
Источник: "Евро-футбол"
Ньямси: "Локомотив" - более крупный клуб с богатой историей, со "Страсбуром" сравнивать сложно
Защитник "Локомотива" Жерзино Ньямси поделился впечатлениями от первых недель в клубе.
Фото: "Чемпионат"