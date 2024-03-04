"Я знаю, были предложения из Турции в "Ростов". Если поступит предложение, которое устроит все стороны, и если это будет клуб, решающий задачи, всё возможно. Считаю, что переход в Турцию, да как и в другой европейский чемпионат, скорее всего, был бы шагом вперёд", - цитирует Банатина "РБ Спорт".
В текущем сезоне Глебов провел за "Ростов" 25 матчей и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в восемь миллионов евро. В зимнее трансферное окно сообщалось, что в услугах россиянина заинтересован московский "Спартак". После 19-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает десятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 24 очка.
Агент Глебова: считаю, что переход в Турцию был бы шагом вперед для Данила
Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника "Ростова" Данила Глебова, высказался о возможном переходе своего клиента.
Фото: ФК "Ростов"