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Агент Глебова: считаю, что переход в Турцию был бы шагом вперед для Данила

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Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника "Ростова" Данила Глебова, высказался о возможном переходе своего клиента.
Фото: ФК "Ростов"
"Я знаю, были предложения из Турции в "Ростов". Если поступит предложение, которое устроит все стороны, и если это будет клуб, решающий задачи, всё возможно. Считаю, что переход в Турцию, да как и в другой европейский чемпионат, скорее всего, был бы шагом вперёд", - цитирует Банатина "РБ Спорт".

В текущем сезоне Глебов провел за "Ростов" 25 матчей и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в восемь миллионов евро. В зимнее трансферное окно сообщалось, что в услугах россиянина заинтересован московский "Спартак". После 19-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает десятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 24 очка.

Ростов Глебов
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