"Предметного интереса "Зенита" к Скопинцеву не было. Конкретного предложения с суммой трансфера в "Динамо" не поступало", - приводит слова Пивоварова Sport24.
В зимнее трансферное окно сообщалось, что "Зенит" интересовался защитником "Динамо" Дмитрием Скопинцевым, однако московский клуб запросил за трансфер игрока 15 миллионов евро - такая сумма не устроила петербургский клуб. В текущем сезоне россиянин провел 23 матча и отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 3 миллиона евро.
Гендир "Динамо" Пивоваров: предметного интереса "Зенита" к Скопинцеву не было
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров опроверг информацию о том, что "Зенит" предметно интересовался защитником Дмитрием Скопинцевым.
Фото: ФК "Динамо"