По информации источника, петербургский "Зенит" предложил ЦСКА 10 миллионов евро за переход Федора Чалова, однако сам игрок отказался от трансфера, так как хочет выступать в Европе. Московский клуб продолжает переговоры с игроком о продлении контракта.
В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 26 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 3 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего нападающего в 12 миллионов евро, контракт Федора с клубом истекает в конце 2024 года. После 19-ти сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ и отстает от "Краснодара" на десять очков.
Источник: RT
RT: "Зенит" предложил 10 миллионов евро за Чалова, игрок отказался от перехода, так как хочет играть в Европе
Петербургский "Зенит" предложил ЦСКА 10 миллионов евро за переход Чалова, однако Федор хочет выступать в Европе.
Фото: ПФК ЦСКА