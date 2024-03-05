"Квинси - реальный геморройщик, за это мне спартачей очень жалко. У него то понос, то золотуха. Сначала Промеса судили за наркоту, теперь он смотался с места ДТП в Дубаях. Для "Спартака" сейчас это вопрос престижа - вызволить его из этой заварушки. Я не понимаю, почему он и другие футболисты "Спартака" не могут поехать на Донбасс. Лучше пусть "красно-белый" клуб отблагодарит нашу страну за то, что Россия впрягается за Промеса", - заявил Милонов.
Форвард московского "Спартака" Квинси Промес является лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом "красно-белых" в текущем сезоне. На счету Промеса 6+6 по системе гол+пас. Нидерландский форвард не смог помочь своей команде в первом матче после возобновления РПЛ против "Зенита" (0:0). Промес был задержан в аэропорту Дубая. В ОАЭ его обвиняют в самовольном побеге с места ДТП.
Напомним, в Нидерландах Квинси Промесу грозит тюремный срок. На родине футболиста "Спартака" обвиняют в контрабанде наркотиков и нападении на члена семьи с ножом. Суммарно Промесу грозит 7.5 лет тюрьмы.
Источник: "Sport 24"
Депутат Милонов: почему Промес и другие футболисты "Спартака" не могут поехать на Донбасс?
Депутат Виталий Милонов высказался относительно будущего форварда "Спартака" Квинси Промеса, который сейчас находится под следствием в ОАЭ
Фото: РИА Новости