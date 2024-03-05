"Я не получал предложений от других клубов за время работы в Москве. Есть контракт с "Динамо", а всё остальное меня не интересует. Я уважаю людей и клуб, в котором работаю. Что буду делать, если позвонят из "Реала"? Оттуда мне сто процентов не наберут А если поступит предложение от "Зенита"? Откажу им - я работаю в "Динамо", - заявил Личка.
После 19-ти туров чемпионата России "Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. Отставание "бело-голубых" от "Зенита", занимающего 2-ю строчку, составляет 2 очка. Лидирующий "Краснодар" опережает москвичей на 4 очка. Подопечные Марцела Лички сократили отставание от лидеров благодаря победе над "Локомотивом" (2:1) в московском дерби.
Напомним, "Краснодар" и "Зенит" сыграли вничью с "Рубином" и "Спартаком" в первом туре календарного года. В 20-м туре московское "Динамо" примет на своем поле "Ахмат". Победа в этом матче может вывести "бело-голубых" на 2-е место в чемпионате.
Источник: "РБ Спорт"
Личка - о возможном уходе из "Динамо": из "Реала" не позвонят, а "Зениту" я откажу
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка оценил вероятность своего ухода из команды.
Фото: "Чемпионат"