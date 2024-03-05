"Может быть, легионеры в "Зените" подумали, что мы снова легко выиграем РПЛ, снова за пять туров до конца станем чемпионами. Но сейчас мы видим, что не так всё легко, поэтому сейчас уже говорим о качестве и мастерстве иностранцев в том же "Динамо". Но в контексте динамовцев отметил бы Личку. Сильные иностранцы в "Динамо" были и при других специалистах, но Личка лучше всех работает с футболистами. Его команда показывает хорошие результаты и отличную игру.
В матче 19-го тура московское "Динамо" переиграло московский "Локомотив" со счетом 2:1. Бразильский полузащитник Бителло забил первый мяч своей команды в 2024-м году, а колумбиец Хорхе Карраскаль был признан лучшим игроком матча. "Зенит", в свою очередь, не смог одержать победу в родных стенах над московским "Спартаком". Игра завершилась безголевой ничьей.
За 11 туров до конца чемпионата "Динамо" и "Зенит" в турнирной таблице разделяют 2 очка. В активе "Динамо" 35 очков, у "Зенита" - 37. Возглавляет чемпионскую гонку с "Краснодар". На счету "быков" 39 очков в 19-ти встречах.
Источник: "LegalBet"
Дьяков: легионеры "Зенита", возможно, подумали, что легко выиграют РПЛ, но мы говорим о "Динамо"
Экс-защитник сборной России Виталий Дьяков оценил противостояние между "Зенитом" и "Динамо" на старте весенней части части РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"