- Мы не думаем, что до первого места четыре очка, а идём от игры к игре. Будем готовиться и подниматься по турнирной таблице вверх. Нельзя сравнивать нынешнюю команду с командой Шварца. Почти половина команды поменялась. Пусть сравнивают эксперты и те, кто разбирается. По ощущениям внутри коллектива - всё идёт как надо, - передаёт слова Тюкавина "Чемпионат".
По результатам 19 тура Российской премьер-лиги московское "Динамо" под руководством чешского главного тренера Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Отставание бело-голубых от лидирующего "Краснодара" составляет 4 очка, от идущего вторым "Зенита" - 2 очка.
С октября 2020 года по май 2022 года "Динамо" возглавлял немецкий тренер Сандро Шварц, с которым бело-голубые выиграли бронзовые медали чемпионата России и вышли в финал Кубка России.
Тюкавин: нельзя сравнивать нынешнюю команду с "Динамо" Шварца
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин высказался о текущем состоянии команды.
Фото: ФК "Динамо"