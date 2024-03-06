Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев высказался относительно текущего положения дел в клубе и с нападающим Квинси Промесом, который находится под домашним арестом в ОАЭ. По словам Бояринцева, в атаке у «Спартака» есть и другие футболисты, поэтому потенциальная потеря Промеса не сыграет большой роли. Отдельно Бояринцев акцентировал свое внимание на новичке Манфреде Угальде, который, по словам экс-полузащитника, имеет потенциал.
«Конечно же, Промес — один из лидеров в атакующих действиях, но не может быть таких футболистов, без которых «Спартак» не сможет играть. Никогда такого не было», - передает слова Бояринцева «Матч ТВ».
Бояринцев – о Промесе: нет таких футболистов, без которых "Спартак" не сможет играть
Экс-футболист «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев поделился мнением о нынешней ситуации в клубе.
Фото: Sport24