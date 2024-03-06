Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Реал Мадрид
23:00
РБ ЛейпцигНе начат
Манчестер Сити
23:00
КопенгагенНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Спортинг
20:45
АталантаНе начат

Бояринцев – о Промесе: нет таких футболистов, без которых "Спартак" не сможет играть

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-футболист «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев поделился мнением о нынешней ситуации в клубе.
Фото: Sport24
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Бояринцев высказался относительно текущего положения дел в клубе и с нападающим Квинси Промесом, который находится под домашним арестом в ОАЭ. По словам Бояринцева, в атаке у «Спартака» есть и другие футболисты, поэтому потенциальная потеря Промеса не сыграет большой роли. Отдельно Бояринцев акцентировал свое внимание на новичке Манфреде Угальде, который, по словам экс-полузащитника, имеет потенциал.

«Конечно же, Промес — один из лидеров в атакующих действиях, но не может быть таких футболистов, без которых «Спартак» не сможет играть. Никогда такого не было», - передает слова Бояринцева «Матч ТВ».

Бояринцев Спартак Угальде Промес
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится