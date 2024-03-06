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Агент Селюк: РФС должен запретить играть в футбол в России находящимся под следствием спортсменам

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Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о том, какие ограничения должны ввести в РФС относительно спортсменов, находящихся под следствием.
Фото: ФК "Спартак"
Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о том, какие нововведения в регламент должны сделать в Российском футбольном союзе. По словам Селюка, ненормально, когда в РПЛ выступают уголовники. Селюк добавил, что его предложение касается не только нападающего «Спартака» Квинси Промеса, но и всех футболистов в целом.

«Я считаю, что РФС должен внести поправки в регламент, по которым игроки, получившие срок в любой стране мира, или находящиеся под следствием, не имеют права играть в футбол в России», - передает слова Селюка «Матч ТВ».

Селюк РФС Промес
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