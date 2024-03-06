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Камоцци – ситуации с Промесом: не понимаю, почему "Спартак" до сих пор молчит

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Итальянский функционер Франко Камоции высказался о ситуации с форвардом «Спартака» Квинси Промесом.
Фото: "Чемпионат"
Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился своим мнением относительно нападающего «красно-белых» Квинси Промеса. По словам Камоцци, он не может ответить на вопрос о том, стоит ли московскому клубу разрывать трудовое соглашение с нидерландским форвардом, так как лучше обратиться непосредственно к нынешним руководителям «Спартака».

«Я не понимаю, почему они до сих пор молчат и ничего не делают в этой ситуации», - сказал Камоцци в беседе с «РБ Спорт».

Отметим, что суд в Нидерландах приговорил Квинси Промеса к 7.5 годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков и нанесения телесных повреждений своему двоюродному брату.

Камоцци Промес Спартак
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