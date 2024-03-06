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Metaratings: "Спартак" в минувшее трансферное окно отказался от приобретения хавбека "Коринтианса" Веры

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Стало известно, что «Спартак» мог подписать полузащитника бразильского «Коринтианса» Веру.
Фото: IMAGO
В прошедшее зимнее траснферное окно «Спартак» рассматривал возможность приобретения полузащитника бразильского «Коринтианса» Фаусто Веру. По информации Metaratings, аргентинский футболист заинтересовал московский клуб, но руководство «красно-белых» приняло решение отложить возможное приобретение до летнего трансферного окна. Источник отмечает, что официальных контактов между клубами не происходило.

Отметим, что интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинского полузащитника Вера в семь миллионов евро. Контракт Фаусто с «Коринтиансом» действует до конца 2026 года. В нынешнем сезоне футболист провел за бразильский клуб 11 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Спартак
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