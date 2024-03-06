В прошедшее зимнее траснферное окно «Спартак» рассматривал возможность приобретения полузащитника бразильского «Коринтианса» Фаусто Веру. По информации Metaratings, аргентинский футболист заинтересовал московский клуб, но руководство «красно-белых» приняло решение отложить возможное приобретение до летнего трансферного окна. Источник отмечает, что официальных контактов между клубами не происходило.
Отметим, что интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинского полузащитника Вера в семь миллионов евро. Контракт Фаусто с «Коринтиансом» действует до конца 2026 года. В нынешнем сезоне футболист провел за бразильский клуб 11 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.
Metaratings: "Спартак" в минувшее трансферное окно отказался от приобретения хавбека "Коринтианса" Веры
Стало известно, что «Спартак» мог подписать полузащитника бразильского «Коринтианса» Веру.
Фото: IMAGO