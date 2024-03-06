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Экс-игрок "Динамо" Терехин: "Зенит" в этом году не показывает чемпионской игры

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Бывший игрок «Динамо» Олег Терехин высказался о возможности «Зенита» защитить чемпионский титул РПЛ.
Фото: ТАСС
Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Олег Терехин поделился соображениями относительно чемпионской гонки в нынешнем розыгрыше РПЛ. По словам Терехина, у «Динамо» есть шансы на победу, так как у них хороший состав и «бело-голубые» уже смогли переиграть «Локомотив», однако могла сделать это с большим счетом. Также Терехин добавил, что все участники чемпионской гонки еще потеряют очки в текущем сезоне.

«Не удивлюсь, если «Зенит» не завоюет золото. Чемпионской игры в этом году они не показывают. Сейчас клуб обновил состав, и всё равно питерцы не те. Посмотрим, как они будут играть дальше», - передает слова Терехина «Евро-футбол.ру».

Зенит Динамо Терехин
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