Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Олег Терехин поделился соображениями относительно чемпионской гонки в нынешнем розыгрыше РПЛ. По словам Терехина, у «Динамо» есть шансы на победу, так как у них хороший состав и «бело-голубые» уже смогли переиграть «Локомотив», однако могла сделать это с большим счетом. Также Терехин добавил, что все участники чемпионской гонки еще потеряют очки в текущем сезоне.
«Не удивлюсь, если «Зенит» не завоюет золото. Чемпионской игры в этом году они не показывают. Сейчас клуб обновил состав, и всё равно питерцы не те. Посмотрим, как они будут играть дальше», - передает слова Терехина «Евро-футбол.ру».
Экс-игрок "Динамо" Терехин: "Зенит" в этом году не показывает чемпионской игры
Бывший игрок «Динамо» Олег Терехин высказался о возможности «Зенита» защитить чемпионский титул РПЛ.
Фото: ТАСС