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Вера: неправда, что я хотел уйти из "Оренбурга" любой ценой

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Хавбек "Оренбурга" Лукас Вера прокомментировал свой несостоявшийся зимой трансфер в московский "Локомотив".
Фото: ФК "Оренбург"
"Было очень много слухов, которые, в том числе, доходили до меня от одноклубников. Неправда, что у меня не было мотивации, что мне было грустно, что я хотел любой ценой уйти", - цитирует Веру Metaratings.

Напомним, в это зимнее трансферное окно столичный "Локомотив" вел переговоры о переходе центрального полузащитника "Оренбурга" Лукаса Веры, однако трансфер не состоялся по финансовым причинам.

26-летний аргентинец перебрался в "Оренбург" летом 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2025 года. В нынешнем сезоне хавбек провел за оренбуржцев 19 матчей и записал на свой счет 1+4 по системе гол плюс пас.

Вера Оренбург
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