Российская премьер-лига

Акрон
0 - 1 0 1
Ахмат1 тайм
Нижний Новгород
16:30
Крылья СоветовНе начат
Рубин
19:00
ЛокомотивНе начат

Первая лига

Урал
2 - 0 2 0
Арсенал ТулаЗавершен
Уфа
15:00
СоколНе начат
Волга Ул
15:00
ЧелябинскНе начат
Шинник
16:00
ЕнисейНе начат

"Урал" в меньшинстве победил тульский "Арсенал" и поднялся на вторую строчку Первой лиги

Матч "Урала" и тульского "Арсенала" завершился победой екатеринбургского клуба со счетом 2:0.
Фото: ФК "Урал"
Голами за "Урал" отличились атакующие полузащитники Роман Акбашев и Никита Морозов. Во втором тайме красную карточку заработал правый защитник Тимофей Маргасов.

Первая лига

24 тур

Голы: Акбашев, 14, Морозов, 88.

"Урал": Кузнецов, Бегич, Харин, Сунгатулин, Маргасов, Бардачев, Иванисеня, Ишков, Секулич, Железнов, Акбашев.

"Арсенал": Цулая, Большаков, Попов, Пенчиков, Кармаев, Цараев, Горбунов, Гулиев, Раздорских, Пуцко, Максимов.

Предупреждения: Иванисеня, 30, Маргасов, 45+2, Гулиев, 60, Раздорских, 74, Большаков, 83.

Удаление: Маргасов, 72.

