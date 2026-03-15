Голами за "Урал" отличились атакующие полузащитники Роман Акбашев и Никита Морозов. Во втором тайме красную карточку заработал правый защитник Тимофей Маргасов.
Первая лига
24 тур
Голы: Акбашев, 14, Морозов, 88.
"Урал": Кузнецов, Бегич, Харин, Сунгатулин, Маргасов, Бардачев, Иванисеня, Ишков, Секулич, Железнов, Акбашев.
"Арсенал": Цулая, Большаков, Попов, Пенчиков, Кармаев, Цараев, Горбунов, Гулиев, Раздорских, Пуцко, Максимов.
Предупреждения: Иванисеня, 30, Маргасов, 45+2, Гулиев, 60, Раздорских, 74, Большаков, 83.
Удаление: Маргасов, 72.
"Урал" в меньшинстве победил тульский "Арсенал" и поднялся на вторую строчку Первой лиги
Матч "Урала" и тульского "Арсенала" завершился победой екатеринбургского клуба со счетом 2:0.
Фото: ФК "Урал"