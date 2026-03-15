Орлов: Соболев был лучшим среди худших в первом тайме со "Спартаком"

"Я не раз говорил, что у него проблемы с пасом, техникой. Но в желании ему сегодня не откажешь. По настрою в первом тайме он был лучшим в составе хозяев. Хотя эмоции порой зашкаливали. Он тоже многовато думает о себе.
Но если оценивать непосредственно игру Александра, то до перерыва он был лучшим среди худших", - сказал Орлов "Спорт-Экспрессу".
Вчера, 14 марта, на "Газпром Арене" состоялся матч петербургского "Зенита" и московского "Спартака" в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака одержали победу со счетом 2:0. Александр Соболев забил гол в первом тайме, реализовав пенальти.