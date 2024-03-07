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Булатов: учитывая, как монолитно "Спартак" провёл игру против "Зенита" - думаю, смогут заменить Промеса

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Экс-полузащитник "Спартака" Виктор Булатов ответил на вопрос о том, смогут ли красно-белые компенсировать в матче 20 тура РПЛ с "Факелом" отсутствие вингера Квинси Промеса.
Фото: ТАСС
- Промес - знаковая фигура для "Спартака", вишенка на торте, та фигура, которая делает разницу в РПЛ. Его в любом случае будет не хватать. Но, учитывая, как "Спартак" монолитно провёл игру в Питере и как он выглядел целостной командой в том матче, думаю, они смогут заменить Промеса. Из того состава, который играл с "Зенитом", я бы поменял Медину на Игнатова. Это, как мне кажется, в какой-то мере компенсировало бы отсутствие Промеса, - передаёт слова Булатова Metaratings.ru.

32-летний голландский атакующий полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес был помещён под домашний арест в Объединённых Арабских Эмиратах из-за оставления места ДТП. Судебное заседание по его делу должно было состояться 5 марта, но было отложено на неделю, из-за чего Промес не сможет сыграть в домашнем матче 20 тура Российской премьер-лиги против воронежского "Факела".

Ранее Промес не принял участия в выездном матче 19 тура РПЛ против петербургского "Зенита", который завершился вничью со счётом 0:0.

Спартак Зенит Факел Промес Медина Игнатов Булатов
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