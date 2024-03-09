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Семак: в первом тайме "Зенит" не позволил "Уралу" ничего создать, во втором - игра раскрылась

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак оценил игру своей команды в матче 20-го тура с "Уралом".
Фото: официальный сайт "Зенита"
"В первом тайме мы не позволили сопернику ничего создать у своих ворот, сами имели моменты, но не забили с более выгодных позиций. Качество игры мне понравилось. Во втором тайме игра раскрылась, моментов стало больше. Мы к каждой игре готовим наработки по стандартам. Иногда получается, иногда не получается", - сказал Семак.

Матч между "Уралом" и "Зенитом" в рамках 20-го тура РПЛ завершился разгромной победой "сине-бело-голубых". Подопечные Семака вели в один мяч к перерыву, а во второй половине встречи отличились еще трижды. "Гол престижа" в компенсированное ко второму тайму время записал на свой счет полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви.

"Зенит" набрал 40-е очко в текущем розыгрыше РПЛ и возглавил турнирную таблицу. "Сине-бело-голубые" воспользовались плохим стартом в весенней части лидирующего до этого тура "Краснодара". "Быки" набрали лишь одно очко в первых двух турах после возобновления чемпионата.

Источник: "Матч ТВ"

Зенит Урал Семак
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