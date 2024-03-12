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Агент: Виллаш-Боаш в "Спартаке"? Это невозможно. Такого точно не будет

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Футбольный агент Карлуш Гонсалвеш, представляющий интересы португальского тренера Андре Виллаш-Боаша, рассказал, может ли его клиент возглавить московский "Спартак".
Фото: Getty Images
"Андре в "Спартаке"? Это невозможно. Такого точно не будет. У него совсем другие планы", - цитирует агента "РБ Спорт".

Напомним, Андре Виллаш-Боаш возглавлял "Зенит" с 2014 по 2016 год. Под руководством португальского специалиста "сине-бело-голубые" становились чемпионами страны, а также выигрывали Кубок и Суперкубок России. После работы в России Виллаш-Боаш работал главным тренером в "Шанхае" и "Марселе".

Виллаш-Боаш Спартак
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