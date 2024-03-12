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Юсупов: не знаю, останусь ли я в "Сочи". Все решится весной

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Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал о своем будущем в клубе.
Фото: Чемпионат.com
"Не знаю, останусь ли я в "Сочи". Все решится весной. У меня контракт с клубом до конца нынешнего сезона. Тогда руководство и тренерский штаб будут решать, останусь ли я или нет", - приводит "РБ Спорт" слова Юсупова.

Артур Юсупов, выступающий на позиции центрального полузащитника, перебрался в "Сочи" из московского "Динамо" в сентябре 2020 года. Действующее соглашение 34-летнего хавбека с клубом истекает летом этого года. В текущем сезоне Юсупов провел за сочинцев 22 матча, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу на партнеров.

Юсупов Сочи
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