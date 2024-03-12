- Он доволен, что играет в Саудовской Аравии, но сильно скучает по нашим ребятам, по нашему городу и по нашей команде. Посмотрим, может, вернётся. Вообще не исключаем такого варианта. Не будем ничего плохого желать Малкому, но, если там что-то не будет получаться, здесь для него всегда открыты двери, - передаёт слова де Оливейры РИА Новости.
27-летний бразильский правый вингер Малком выступал за петербургский "Зенит" с августа 2019 года по июль 2023 года. Футболист провёл в составе сине-бело-голубых 109 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и выполнил 24 результативных паса, стал четырёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и четырёхкратным обладателем национального Суперкубка, а также лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2022/2023 с 23 забитыми голами.
В июле 2023 года Малком перешёл в саудовский "Аль-Хиляль", сумма трансферной компенсации составила 60 миллионов евро. За новый клуб вингер провёл 33 матча во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач.
Де Оливейра: Малком в Саудовской Аравии сильно скучает по "Зениту". Может, вернётся, не исключаем такого варианта
Тренер "Зенита" Вильям де Оливейра рассказал о ситуации с выступающим за саудовский "Аль-Хиляль" бразильским экс-вингером сине-бело-голубых Малкомом.
Фото: ФК "Зенит"