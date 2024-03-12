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Сперцян: вся команда чувствует, что мы находимся в чемпионской гонке

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Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Вся команда чувствует, что мы находимся в чемпионской гонке. Добавилось "Динамо"? Стало интереснее!", - цитирует Сперцяна "СЭ".

"Краснодар" уступил "Химкам" в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России со счетом 0:2. Команда Владимира Ивича вылетела из турнира, а в прошлом розыгрыше дошла до финала, где уступила московскому ЦСКА. После 20-ти сыгранных туров "быки" занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Зенита" на два очка. В текущем сезоне Сперцян отличился восьмью забитыми мячами и двумя результативными передачами во всех турнирах. Московское "Динамо" занимает третье место и отстает от "быков" на одно очко после 20-ти сыгранных матчей в РПЛ.

Сперцян Краснодар Динамо Зенит
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