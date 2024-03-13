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Погребняк: не думаю, что Абаскаль задержится в “Спартаке”, потому что это уже беспредел

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Экс-форвард сборной России Павел Погребняк высказался о будущем главного тренера “Спартака” Гильермо Абаскаля в команде.
Фото: "Матч ТВ"
– Я не думаю, что Абаскаль задержится в клубе, потому что это уже беспредел. Где беспредел? Занимаемое место в чемпионате и количество набранных очков, – приводит слова Погребняка “Матч ТВ”.

Гильермо Абаскаль стал главным тренером московского “Спартака” в 2022 году. Его действующее соглашение с красно-белыми истекает летом 2025 года. В последние дни в СМИ активно обсуждается информация о том, что в ближайшее время испанский специалист покинет должность рулевого “Спартака”.

Напомним, за 20 туров Российской Премьер-Лиги “Спартак” набрал 31 очко. Красно-белые идут шестыми в таблице РПЛ.

Абаскаль Погребняк Спартак
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