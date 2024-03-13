– Я не думаю, что Абаскаль задержится в клубе, потому что это уже беспредел. Где беспредел? Занимаемое место в чемпионате и количество набранных очков, – приводит слова Погребняка “Матч ТВ”.
Гильермо Абаскаль стал главным тренером московского “Спартака” в 2022 году. Его действующее соглашение с красно-белыми истекает летом 2025 года. В последние дни в СМИ активно обсуждается информация о том, что в ближайшее время испанский специалист покинет должность рулевого “Спартака”.
Напомним, за 20 туров Российской Премьер-Лиги “Спартак” набрал 31 очко. Красно-белые идут шестыми в таблице РПЛ.
Погребняк: не думаю, что Абаскаль задержится в “Спартаке”, потому что это уже беспредел
Экс-форвард сборной России Павел Погребняк высказался о будущем главного тренера “Спартака” Гильермо Абаскаля в команде.
Фото: "Матч ТВ"