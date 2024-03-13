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Мостовой: шокирован увольнением Ивича из "Краснодара". Ещё два тура назад он был чуть ли не лучшим тренером РПЛ

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал отставку Владимира Ивича с поста главного тренера "Краснодара".
Фото: "Чемпионат"
"Я шокирован увольнением Ивича из "Краснодара". Ещё два тура назад он был чуть ли не лучшим тренером РПЛ. И тут проигрывают "Ростову", вылетают из Кубка. Всё ещё впереди, надо бороться с "Зенитом", "Динамо". Работа Ивича в "Краснодаре" в принципе была лучшей в истории клуба: никто ещё не доводил команду так высоко, а в прошлом году ещё и финал Кубка России был", - цитирует Мостового "Чемпионат".

Сегодня, 13-го марта Владимир Ивич ушел в отставку с поста главного тренера "Краснодара". Вчера "быки" уступили "Химкам" в 1/4 финала Пути регионов Кубка России со счетом 0:2 и вылетели из турнира. В сезоне-2022/2023 подопечные Владимира Ивича дошли до финала турнира, где уступили московскому ЦСКА. После 20-ти сыгранных туров южане занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на одно очко. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Галицкий не доволен игрой, которую Ивич ставит в клубе, а сам специалист недоволен тем, что ему не приобрели необходимых игроков в зимнее трансферное окно.

Александр Мостовой Краснодар Ивич
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