"Это эмоциональное решение Галицкого. Рационального в этом решении нет ничего. Не встречал еще такого, чтобы тренера, отстающего на одно очко от первого места, увольняли из-за кубкового матча. Не думаю, что теперь "Краснодар" является участником хотя бы чемпионской гонки, он еще и в тройке может не оказаться", - цитирует Червиченко "Матч ТВ".
Сегодня, 13-го марта "Краснодар" объявил об отставке Владимира Ивича с поста главного тренера. Вчера, 12-го марта "быки" уступили "Химкам" в матче Кубка России и вылетели из турнира. После 20-ти сыгранных туров южане занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на одно очко. В СМИ появилась информация о том, что в клуб может вернуться Мурад Мусаев, который был главным тренером с 2020 по 2021 год.
Червиченко: не думаю, что теперь "Краснодар" является участником хотя бы чемпионской гонки
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался об отставке Владимира Ивича из "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"