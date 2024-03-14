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Семин: с Мусаевым "Краснодар" может обострить гонку за "Зенитом"

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Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин высказался относительно возвращения в «Краснодар» Мурада Мусаева.
Фото: "Чемпионат"
Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин поделился комментарием относительно возвращения Мурада Мусаева на пост наставника «Краснодара». По словам Семина, сейчас сложно сказать, правильно ли поступило руководство «Краснодара», уволив Ивича и назначив Мусаева. Семин отметил, что именно при Мусаеве у «быков» была достойная игра в Лиге чемпионов и потому данного специалиста он считает замечательным вариантом для «Краснодара».

«Замечательно, что Мусаев вернулся в «Краснодар». При нем, на мой взгляд, команда показывала лучший футбол. Его идеи и стиль больше подходят руководителям. Еще Мусаев набрался опыта и, думаю, именно он может обострить гонку за «Зенитом». Тем более, подбор игроков «Краснодара» хорош во всех линиях», - передает слова Семина Sport24.

Краснодар Мурад Мусаев Владимир Ивич Юрий Семин Зенит
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