"После первого ответного гола видно стало, что что-то начало налаживаться. Но все равно чего-то не хватает. Сейчас главное, что прошли дальше. Удовлетворен ли отношением к делу футболистов "Спартака"? Да, конечно", - цитирует Ловчева "Матч ТВ".
Сегодня, 14-го марта московский "Спартак" одержал победу над "Оренбургом" в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1 (3:2 общий счет) и прошел в полуфинал турнира. После 20-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Зенита" на девять очков. После зимней паузы московский клуб сыграл вничью с петербургским "Зенитом" и уступил воронежскому "Факелу" (0:2) в рамках РПЛ.
Ловчев: "Спартаку" все равно чего-то не хватает. Сейчас главное, что прошли дальше в Кубке России
Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал победу "красно-белых" над "Оренбургом" в Кубке России (3:1, 3:2 - общ.).
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