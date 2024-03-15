Бывший защитник сборной СССР, а ныне футбольный эксперт, Александр Бубнов поделился мыслями относительно матча «Спартака» против «Оренбурга» в рамках Кубка России (3:1). По словам Бубнова, встречи не хватило кубкового накала. Также Бубнов не понимает, почему «Оренбург» не стал использовать футболистов основного состава, ведь впереди команды ждет двухнедельный перерыв в РПЛ.
«Спартак» не был бы «Спартаком», если бы не создал себе проблемы на ровном месте. Здорово сыграл Селихов в эпизоде с голевым моментом на последних минутах встречи. После победы над вторым составом «Оренбурга» делать какие-то далеко идущие выводы по игре красно-белых нельзя. Этот результат ни о чём не говорит, вообще. Сыграли и забыли», - передает слова Бубнова Sportbox.
Бубнов – о победе "Спартака" над "Оренбургом": результат ни о чем не говорит, вообще
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился своими мыслями о матче «Спартака» в рамках Кубка России против «Оренбурга».
Фото: Sportbox