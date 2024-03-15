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Губерниев: я считаю, что преступники не должны играть в нашем чемпионате

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Телеведущий Дмитрий Губерниев поделился своими мыслями относительно Квинси Промеса и его отъезда в ОАЭ.
Фото: "Чемпионат"
Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказал свое мнение относительно нападающего «Спартака» Квинси Промеса, а также его отъезда с командой в ОАЭ. По словам Губерниева, он не понимает, кто те люди, которые дали добро на выезд Промеса из России в ОАЭ. По мнению Губерниева, теперь форвард не сможет помочь «Спартаку», а будет играть в Нидерландах за сборную тюрьмы.

«Ситуация с Промесом из рубрики «И смех и грех». Риски на себя берет клуб. Если «Спартаку» наплевать на моральную сторону… Я всё равно считаю, что преступники не должны играть в нашем чемпионате, где бы они преступления ни совершали», - передает слова Губерниева «Матч ТВ».

Дмитрий Губерниев Квинси Промес Спартак
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