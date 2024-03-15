"Возвращение в Россию? На данном этапе это исключено. Сейчас Андре баллотируется на пост президента "Порту". Пока он не планирует тренировать", - цитирует Гонсалвеша "РБ Спорт".
Андре Виллаш-Боаш возглавлял петербургский "Зенит" с 2014 по 2016 год. Ранее португальский специалист работал в "Тоттенхэме", "Челси" и "Порту". После 20-ти сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на одно очко. Московское "Динамо" замыкает тройку лидеров с отставанием от петербургского клуба на два очка.
Агент Виллаш-Боаша: возвращение в Россию? На данном этапе это исключено
Футбольный агент Карлуш Гонсалвеш, представляющий интересы Андре Виллаш-Боаша, заявил, что его клиент не вернется к работе в России.
Фото: ФК "Зенит"